Fotod: riigihalduse minister külastas Petserit

Ministri sõnul oli omaette vaatamisväärsus 1913. aastal asutatud Petseri Lingvistiline Gümnaasium, kus siiani on ajalooline ahiküte. «Koolis õpetatakse muuhulgas süvitsi eesti keelt ning see on väga populaarne. Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis on 215 õpilast ning konkurss on viis last ühele kohale. Koolis käiakse kahes vahetuses – hommikuses ja õhtuses. Klasse on 14, õpilasi on kaheksast erinevast rahvusest ning ligi veerand neist on setod,» lisas Mäggi. «Vaimustav oli kohtumine kooli eesti keele õpetaja Valli Tammega, kes õpetab koolis alates 2002. aastast.»