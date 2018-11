Fotod: paadivargale mõisteti reaalne vanglakaristus

Kui süüdistuse saanud Möller, kes prokuratuuriga kokkuleppe sõlmis, oli istungil kohal, siis Hallikat eilsel kohtuistungil polnud. «Politsei andis kohtule teada, et sundtoomise määrust nad täita ei suutnud ja meest tabada ei õnnestunud, mispeale taotles prokurör kohtuistungil Hallikase eraldamist eraldi menetlusse,» ütles kohtunik Piia Jaaksoo, mille kohus ka rahuldas.

«Mehed tulidki Tallinnast siia plaaniga hakata Läänemaal vargile,» ütles prokurör Indrek Kalda. «Nüüdseks on osa varastatud asjadest omanikele tagastatud ning ülejäänu nende kasuks rahalise hüvitisena välja mõistetud.»

Samuti peab Möller hüvitama kannatanutele tsiviilhagid kogusummas 2403,5 eurot. Tsiviilhagide tagamiseks on arestitud Mölleri sularaha 737,05 eurot. Mees võttis kannatanute tsiviilhagid omaks ja on nõus need hüvitama.