Erukindral Kert: Venemaa järgmine sihtmärk võib olla Kasahstan

Neil on jõudu, aga Venemaa võib-olla just varitseb seda hetke. Kui Venemaa käivitab oma õhujõudude võimsuse ja Musta mere laevastiku võimsuse ning ühendab selle oma armee tegevusega, siis käiks Ukrainale strateegiliselt üle jõu kontsentreerida oma väed vaid kahte Ida-Ukraina piirkonda.

Kas meie peaksime nädalavahetuse sündmuste valguses Aasovi merel ennast siin Läänemere rannal kuidagi rahutult tundma?

Meie jaoks ja meie huvides on, et seda sündmust ei magataks rahvusvaheliselt maha. Meie huvides ei ole, et rahvusvaheliselt käitutakse umbes nii, nagu Gruusia sõja ajal. Kui Venemaa ei tunneta tagajärgi, siis see võib kaasa tuua pretsedendi ükskõik kus, ka meie kandis. Ma arvan, et sanktsioonide poliitika jätkub ja meil on ka lisaargumente mõnedele Lõuna-Euroopa riikidele Venemaa vastaste sanktsioonide jätkamiseks ja võib-olla ka tugevdamiseks. Oma töö sanktsioonide tugevdamisel teevad ära ameeriklased, võib-olla ka G-7.

Venemaa muidugi püüab teha nägu, et need sanktsioonid ei mõju. Samas on juba kehtivad sanktsioonid tekitanud Venemaal siseriiklikke probleeme, Venemaa on majanduslikus kriisis. Kui võrrelda Ukrainaga, siis vaatamata sõjalisele kriisile näitas Ukraina kaheprotsendilist sisemajanduse kogutoodangu tõusu.

Aga need Venemaale kehtestatud sanktsioonid ei toimi sellisel moel, nagu me tahaksime neid toimimas näha.

Sanktsioonide poliitika ei ole piisavalt aktiivne.

Kui Visa või Mastercard paneksid Venemaa elanike krediitkaardid kinni, siis sellel oleks mõju ja president Putin oleks järgmisel päeval oma kohast ilma.

Jah, nii see oleks. Küsimus on selles, et lääneriikide pealinnades arvatakse, et nad peavad sõdima pahalastega, mitte vene rahvaga ja see on ka põhjus, miks rahvusvahelised krediitkaardid Venemaal jätkuvalt toimivad.

Sanktsioonid on majandussõda ja selles majandussõjas tuleks haarata initsiatiiv. Praegu me oleme nende sanktsioonidega suhteliselt passiivsed ja sellel on omad põhjused. President Putini lobitöö ja teatud lääneriikide soov ajada Venemaaga äri, mis on olnud kasulik. Ameeriklastel on võib-olla vabamad käed.

Ajakirjandus on spekuleerinud, et Vene-Ukraina sõda on tänasel päeval kasulik nii Vladimir Putinile kui ka Petro Porošenkole, kes mõlemad muretsevad toetuse pärast. Kõlab absurdselt, et kaks suurt presidenti on mõlemad sõjast huvitatud.

President Putini toetus on langenud Krimmi annekteerimise eelsele tasemele ja tõenäoliselt Moskva otsib võimalust Putini reitingu hoidmiseks või tõstmiseks. Venemaa ja ka maailm laiemana on lühikesi sõdu vaadelnud kui teatud vahendit populaarsuse tõstmisel. President Porošenko populaarsust tõstaks kõige enam see, kui ta suudaks sõja lõpetada.

Loovutades mõned Ukraina alad?

Ma ei öelnud seda. Ma kardan, et see oleks poliitiline enesetapp. Kui Petro Porošenko suudaks mõjutada lääneriike võtma aktiivsemat ja resoluutsemat seisukohta ja näiteks keeldumast kohtumistest president Putiniga ning ignoreerima agressorit. Me peaksime väga tõsiselt välja ütlema mõiste agressor ja juhtima tähelepanu nendele, kes kohtuvad agressoriga. Euroopal laiemalt on vaja aru saada, mida nad teevad – nad kohtuvad agressoriga. Ja agressor leiab, et kõik on hästi, nad ju räägivad minuga.

Kust läheb Euroopa ja Venemaa vahelt see punane joon, mida ületada ei saa? Et Venemaa ei saaks väikeste sammudega kogu aeg Euroopat testida ja nihkuda nendele piiridele lähemale?

Ilmselt rünnak NATO vastu algataks väga tõsise tegevuse ka Euroopas. Ühelt poolt ei ole Euroopa täna suuremaks sõjaliseks konfliktiks valmis. Euroopa tuumikosa – ma pean silmas eelkõige Saksamaad – teab väga hästi, kui lihtne on sõtta minna ja kui raske on sealt välja tulla ning millised võivad olla tagajärjed. Ka teised sõda näinud Euroopa riigid ei kipu sõdadesse.

Venemaal on asjad teistmoodi ja seal romantiseeritakse sõda. Vaadake kasvõi viimaste aastate Venemaa filmitoodangut. Sõda kujutatakse seal väikese seiklusena.

Euroopa inimesed on huvitatud majanduskasvust ja stabiilsusest. Kui Euroopal õnnestuks Moskvaga rääkida ühel häälel ja kõik suhtuksid Moskvasse nagu agressorisse, siis oleks juba väga suur asi ära tehtud.

Kõlab nagu jõuluunelm.