1950ndate teises pooles käis Eevi siin koolis, nüüd on ta sellesama, 2010. aastal hooldekoduks ümber ehitatud hoone elanik. Kummalisel moel näitab see ka omamoodi põlvkondade järjepidevust, sest samas majas on oma koolitarkust nõudnud ka Eevi lapsed ning praegugi töötab siin üks tema tütardest.