Saksa kohus mõistis ohvri koomasse löönud Eesti kodaniku vangi

Traagiline vahejuhtum leidis aset 2017. Aasta oktoobris Kölnis Firiesenplatzil, kuhu süüdimõistetud eestlane läks koos oma 32-aastase sõbraga uimasteid ostma. Nad said jutule ühe tänavadiileriga, kes seisis koos oma sõbraga platsil.

Pealtnägijate sõnul lõi eestlane järsku ilma igasuguse hoiatuseta täiest jõust rusikaga diileri sõrale näkku. Ohver kukkus maha, lõi pea vastu maad ja jäi tänavale liikumatult lamama. Ühe tunnistaja sõnul oli hoop nii tugev, et mees kaotas teadvuse ilmsel veel enne seda, kui ta oli tänavale maha kukkunud. Vahejuhtumi talletas ka ühe maja turvakaamera.

Ohver tuli peagi teadvusele ja kuigi pealtnägijad tahtsid kutsuda talle kiirabi, mees keeldus sellest ja läks koju. Kodus aga hakkas tal halb, ta kaotas teadvuse ja langes koomasse. Mees on siiamaani, rohkem kui aasta pärast vahejuhtumit endiselt koomas ning ta on hooldekodus arstide järelevalve all.