Reinsalu: memoriaali kahjustamine on surnute mälestuse rüvetamine

«Kolmandaks, kommunismiohvrite memoriaal on mälestuspaik kõigile hukkunud kommunismiohvritele. Memoriaali kahjustamine on seega surnute mälestuspaiga rüvetamine, mis on karistusseadustikus sätestatud kuritegu, mille eest on ette nähtud ka vanglakaristus,» lisas ta.

«Kõlanud viited et tegemist on laste vallatusega, on kohatud, seda enam et need viited on minu arusaama järgi tõendamata. Alaealise suhtes lihtsalt ei kohaldata kriminaalvastutust, mis ei tähenda, et talle ei tuleks selgitada teo lubamatust,» ütles justiitsminister.