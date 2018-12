«Täna hommikul kell 7.38 teatati, et Nõmmel on süttinud põlema Liiva kalmistu kabeli katusealune. Kustutustööd käivad, samuti kaitstakse ja tuuakse kabelist välja museaale. Inimesed viga ei ole saanud,» teatas päästeamet täna hommikul. Tulest ja veekahjustustest pääses hoones olev orel.

Liiva kalmistu kabel on 1935. aastal valminud sakraalhoone, mille projekteeris Herbert Johanson. Tegu on kultuurimälestisega, mis on aktiivses kasutuses.

Täna hommikul käis sündmuskohal ka muinsuskaitseameti esindaja. «Muinsuskaitsealuseid kunstiteoseid selles kabelis ei ole, päästjad toovad välja muud vara ja on suutnud veekahjustustest päästa oreli. Põlengu põhjused selgitab uurimine, kuid just alanud advendiajal on õige aeg meelde tuletada, et olge palun lahtise tulega ettevaatlikud – seda nii mälestistel kui ka kõikides teistes hoonetes,» seisis hommikuses muinsuskaitseameti teates.