Reportaaž: Kohtumine poliitik Kaja Kallasega kui eesti pidu

Kaja Kallase kohtumine Maidla küla rahvaga oli kui korralik eesti pidu – algul ei saanud vedama ja pärast pidama. Teravatest küsimustest hoolimata mindi lõpuks siiski sõbralikult lahku. «Ostsime sada pirukat. Ma loodan, et rahvast ikka tuleb,» muretseb Harjumaa Maidla külaseltsi juht Margus Reintam enne ürituse algust. Mitmed pealinnas tööl käivad inimesed on teada andud, et tuleksid küll, aga kell kuus on liiga varane aeg. Hilisem aeg aga ei sobi poliitikule, kes peab samal õhtul jõudma järgmisse külla.