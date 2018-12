Valaste joa vana vaateplatvorm lasti õhku

«Algne plaan nägi ette platvormi kraanaga ülestõstmist, aga olukorda lähemalt uurides tekkis meil kartus, et sel moel võib platvorm kõige täiega alla kukkuda ja ka üleval oleva kraana endaga kaasa tõmmata. Lõhkamise käigus sai meie kartus kinnitust: kui platvormi üleval hoidvat metalli lõhkamisega läbi lõigati, sõitis kogu platvorm koos vundamendiga alla. Ehk siis vundamenti hoidiski veel ainult see metallist raam paigal,» rääkis Valaste joa matkaraja ja trepistiku ehituse peatöövõtja OÜ Nordpont projektijuht Maksim Sarajev.

Sarajevi sõnul hakatakse platvormi all orus tükkideks lõikama ja seejärel kraanaga tükkhaaval üles tõstma sel nädalal.

«Trepi ja uue torni vahele jääva osa pidime projekti järgi remontima − puhastama ja värvima. Lähemalt vaadates ilmnes, et seda pole võimalik taastada ja see tuleb uuega asendada. See kaks meetrit pole iseenesest suur asi, aga võtab aega: projekteerida, valmistada, tsinkida ja kohapeal paika panna.»