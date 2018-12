Pälvis kodanikujulguse aumärgi postuumselt: tülitsejat korrale kutsunud mehele sai saatuslikuks noalöök

Kui Sergei ja Valentina läksid õue, järgnes neile tülitsejast mees, kes lõi Sergeid tema abikaasa silme all noaga kõhtu. Valentina järgnes veel tülitsejale, et temalt küsida, miks ta nii tegi. Sergei suri hiljem vigastustesse.

Justiitsministeeriumi hinnangul on nõrk kogukonnatunne ja ükskõiksus ümbritseva vastu Ida-Virumaa üks valusamaid probleeme. Ei astuta välja kannatanute kaitseks ega kaaskodanike rahu tagamiseks. Sergei aga näitas üles kodanikujulgust ja väärikust ning kaitses rahumeelsel viisil õiguskorda ja kogukonna rahu.

«On äärmiselt kurb, et õiguskorda kaitsev inimene võib kaotada elu. On aga väga tähtis, et inimesed ikkagi julgeksid seda teha. Sergei julges ja väärib seetõttu tunnustust,» märgitakse justiitsministeeriumi pressiteates.