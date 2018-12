Liiva kalmistu kabeli põleng sai alguse prožektorijuhtmest

Liiva kalmistu kabel on 1935. aastal valminud sakraalhoone, mille projekteeris Herbert Johanson. Tegu on kultuurimälestisega, mis on aktiivses kasutuses.

Muinsuskaitsealune paekiviehitis oli Tallinna linnaplaneerimise ameti andmetel kindlustamata, kuid ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Duboviku sõnul on ta saanud linnapea Taavi Aasalt kinnituse, et linn leiab kabeli taastamiseks raha.

«Katus on praktiliselt tõesti hävinud. Ma võtan kaasa insenerid ja ehitajad, et hinnata, kui palju on vaja taastada, ma arvan, et mitte ainult katusekatted, vaid kuna tuletõrje kasutas vett, siis on kogu elektrisüsteem ka vaja vahetada,» rääkis Dubovik.