Politsei selgitab: millal ja kuidas teatada kadunud inimesest?

Kui kadunud inimese käitumismuster erineb tavapärasest ning tekib tunne, et ta võib olla ohus, peab sellest esimese asjana politseile teada andma, sest iga mööduv tund on üksnes võimaliku abivajaja kahjuks. Politsei käivitab otsingu ja hakkab koguma teavet tema asukoha selgitamiseks.

Politsei paneb inimestele südamele, et kadunud inimese taustainfo kogumine hõlmab suures ulatuses nii kadunud inimest kui tema lähedasi puudutavat delikaatset ja eraelulist infot, mida on turvaline jagada üksnes politseiga ning seetõttu on oluline vältida olukordi, kus andmeid avaldatakse kõrvalistele inimestele. Vabatahtlikele jagab vajaminevat infot samuti politsei, kes tagab, et niigi raskes seisus oleva pere privaatsus otsingute vältel säiliks.