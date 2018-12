Piltuudis: Jüri Ratas nägi jälle Arnold Schwarzeneggerit

«Eesti juurtega Austria riigipea Alexander Van der Bellen andis hingestatud esinemiseks sõna ka filminäitlejale ja poliitikule Arnold Schwarzeneggerile. Tema sõnum oli lihtne – me teeme kõik koos head tööd, aga peame ka edaspidi pingutama, et inimestest tingitud kliimamuutustele vastu seista. Sõnavõtu lõpetuseks kinnitas Arnie oma tuntud lööklausega «I'll be back!»,» kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.