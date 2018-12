Jaak Madison: Eesti peab allkirja piirileppelt Venemaaga tagasi võtma

Miks peaksid venelased istuma eestlastega sama laua taha ja rääkima läbi Tartu rahulepingu, kompensatsiooni ja võib-olla ka tükikese Setomaa tagasiandmise üle? Jutt käib ju Venemaa jaoks häbiväärsest lepingust.

Alati on vastuküsimus, et mida meil on sellest võita? Miks peame meie minema alandlikult laua taha? Tuletame meelde kasvõi piirilepingu allkirjastamist. Algselt pidi Venemaa välisminister Sergei Lavrov tulema Eestisse seda lepingut allkirjastama ja paar päeva enne allkirjastamist teatas Venemaa välisministeerium, et meie ei saa tulla, tulge hoopis teie Moskvasse. Mida teeb välisminister Urmas Paet? Istub lennukisse ja lendab Moskvasse. See oli poliitiline ja diplomaatiline signaal näitamaks, et kellel on jõud, sellel on õigus.

Küsimus on selles, mida meie võidame nendest läbirääkimistest? Milline on meie kohustus istuda laua taha ja sõlmida lepinguid riigiga, kes vastavalt oludele ja vastavalt tahtele rikub neile sobival ajal neidsamu lepinguid? Seda tõestab ka praegune sõda Ukrainas. Ukrainal oli maismaapiiri leping Venemaaga, Ukrainal oli merealade kasutamise leping Aasovi merel. Venemaale see ei loe, kui see pole neile enam kasulik. Miks me peaksime istuma laua taha ja sõlmima endale kahjuliku lepingu, millest me mitte midagi ei võida? Välja arvatud seda, et mõni mugavuspoliitik saab avalikkusele teatada: nüüd on meie julgeolek rohkem tagatud. Tegelikult ei ole, see on enesepettus.

See veel loetud kuud tiksuv riigikogu koosseis taolist otsust ei langeta? Sellist poliitilist kokkulepet praeguste parlamendierakondade vahel ei ole võimalik saavutada.

Tõsi ta on. Erakondade vahel jookseb selge punane joon. Meil on üks erakond, kes on aastaid rõhutanud ja olnud alati seisukohal, et meie ülesanne on kaitsta Tartu rahulepingut ja sellest tulenevaid õigusi ja mitte lasta ratifitseerida praegust piirilepingut. Ja siis on meil kõik ülejäänud erakonnad, Reformierakond, Keskerakond, rääkimata Vabaerakonnast ja teistest, kes kõik tegelikult tahavad ratifitseerida praegu allkirjastatud piirilepingut. Ükski nendest erakondadest ei suuda välja tuua mitte ühtegi tõsiseltvõetavat punkti, mida me sellest kasu saame.

Ma ei näe täna võimalust, et see otsus vastu võetakse, aga ma näen võimalust, et praegune riigikogu koosseis ei ratifitseeri seda lepingut. Venelased kasutavad seda lepingut praegu kuuma kartulina, hoiavad seda sahtlis ja otsustavad vastavalt oma poliitilisele tahtele ja poliitilistele mängudel, millal tuua leping riigiduumas ratifitseerimiseks lauale. Küll aga ma näen võimalust järgmises koosseisus, sest praegu reitingud näitavad, et nende saadikute osakaal parlamendis, kes jagavad meie arvamust, saab olema märgatavalt suurem.

Isamaa ja EKRE võitlevad paljuski sarnaste vaadetega valijate eest. Isamaa on väga osavalt saduldanud sõjaratsu, millega kappab Narva jõe suunas. Sõjaratsu nimi on okupatsioonikahjude väljanõudmine Venemaalt või vähemalt nõue, et Venemaa vabandaks. EKRE peaks ju seda nõudmist toetama, see on nii Venemaa vastane ja Eesti huvides, kui vähegi olla saab.

Ei ole õige öelda, et me oleme Venemaa vastased. Aga me seisame oma õiguste ja huvide eest. See samm, mida Urmas Reinsalu on teinud ministrina valitsuses ja jõudnud kokkuleppele Läti ja Leedu kolleegidega, et algatada vähemalt okupatsioonikahjude väljaselgitamine ja nende võimalik väljanõudmine, on poliitiliselt oluline samm. Tähtis on olla Läti ja Leeduga ühel pool rindejoont ja selles küsimuses ühel meelel. Kolmekesi oleme me tunduvalt suuremad, kui üksikuna.