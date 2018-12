Valdaru: kui oled pidevalt stressis, ei tunne sa end mingil hetkel enam ära

Valdaru ütles poliitikast lahkumist kommenteerides, et võib öelda, et ta ei saanud hakkama, aga võib ka öelda, et ta on nüüd kogemuse võrra rikkam.

«Kui vaatame, kuidas linnud lendavad lõunasse, siis seal on alati juhtlind ja kui ta tunneb, et ei jaksa enam parve vedada, läheb ta natuke tahapoole ja ette tuleb uus juht vedama. Kas öelda, et see lind põles läbi või just vastupidi, et hoida seda parve õigel kursil ja kiirusel, tuleb vahel teha samm tagasi, et tuleks uus inimene ette, kes teeb asju jõulisemalt edasi,» tõi Valdaru võrdluse.

Valdaru sõnul oli tema töökoormus Reformierakonna peasekretärina väga suur ning see hakkas lõpuks mõju avaldama tema tervisele ja pereelule. «Peasekretär on 24 tundi päevas nagu orav rattas. Pole asja, millega ta tegelema ei peaks. Kui vaja, läheb ta ka poodi ja ostab tualettpaberit, et kõik inimesed oleksid rahul ja rõõmsad. Kui tõsisemalt rääkida, siis peasekretär peab vaatama, et rahaasjad oleks korras, et kontor suudaks teenindada nii poliitikuid üle Eesti kui suhelda fraktsioonipoliitikutega riigikogus.»

«Ma võin öelda, et mingi eluperiood oli selline, kus ma ka nägin unes kõiki erakonna asju. Kui hakkad unes asju nägema, siis sa ei maga enam hästi ja see võib hakata tervisele mõjuma,» jätkas Valdaru. «Ühelt poolt hakkas see ka südamele, teiselt poolt, kui oled pidevalt närvipinges, stressis, ei tunne sa end mingil hetkel enam ära. Sa ei näe oma pere selliselt, nagu tahaksid, sa ei jõua tegeleda laste ja naisega, perega tervikuna ja see muutub rusuvaks.»



Valdaru lisas, et viimase kuu jooksul on ta saanud elada hoopis teistsugust, rahulikumat elu ja see on tal võimaldanud rohkem keskenduda ka perele ja lastele. «Mulle meeldib see elu, mis mul praegu on, mis pole nii pingeline ja suure töökormusega.»

Samal ajal tekkis Valdarul võimalus minna tagasi Astangu kutserehabilitatsioonikeskust juhtima. Valdaru kinnitas, et sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske tegi talle sellise pakkumise ning nüüd tuleb tal Astangu inimeste ees vabandada, et minek Reformierakonna peasekretäri ametisse nii järsult tuli. «Ma arvan, et mul on selgitusi oma töötajatele ja õpilastele, miks see minek nii järsk oli.»



Valdaru nentis, et nii erakonna peasekretäri kui ka riigikoguliikme palk on suurem kui Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse juhil, kuid lisas, et kõiki asju ei saa ümber panna rahasse.