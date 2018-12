President Kaljulaid on sel nädalal visiidil Beninis ja Senegalis

«Kuigi oleme väike riik, saame Aafrikat toetada, jagades Eesti kogemust e-riigi ja küberjulgeoleku vallas ning näidates, et näeme oma silmapiirist kaugemale,» selgitas president Kaljulaidi välisnõunik Lauri Kuusing. «Aafrika riikidel on suur potentsiaal tänu e-lahendustele muuta paremaks piiriülest koostööd, kasvatada majandusi ning jõuda arenguhüppeni. Sellest võidavad nii Eesti kui meie ärikogukond, kes on Aafrikaga koostööst väga huvitatud,» ütles Kuusing.