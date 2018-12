EKRE poliitik keelaks seadusega hallid passid ja topeltkodakondsuse

«Nõndanimetatud halli passiga inimesed on kõige priviligeeritumas olukorras, neil on kõige rohkem õigusi, aga samas pole neil kohustusi, mis on Eesti kodanikel oma riigi ees,» ütles Madison saates «Otse Postimehest». Madison viitas sellele, et välismaalase passi omanikud saavad valida omavalitsuste juhte, viisavabalt reisida Euroopa Liidus ja Venemaal, saavad kasutada Eesti sotsiaalteenuseid ning vajadusel konsulaarabi.

«Ei saa olla kahte jumalat. Ma ei ole nõus sellega, et kuna me oleme väikene riik, siis me peaksime lubama topeltkodakondsust. Topeltkodakondsusest rääkides tekib mul hirm, et kui meil on inimene, kellel on näiteks Eesti ja Venemaa kodakondsus, siis kummale poole ta tegelikult vaatab,» märkis poliitik. «Ei saa olla kahte riiki, kellele saab olla sada protsenti lojaalne. On üks kodumaa ja on üks koduriik, kelle kodakondsus sul on ja keda sa teenid ja see riik tagab nende teenete eest sulle õigused,» lisas Madison.