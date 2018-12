2019. aasta muld on madalsoomuld

«Madalsoomullad on välja kujunenud põhjaveetoitelistel liigniisketele madalamatel aladel, kus turbakihi tüsedus ületab 30 sentimeetrit,» rääkis Eesti Maaülikooli mullateaduse professor ja õppetooli juht Alar Astover.

Kuivendatuna on neil suure saagikusega rohumaad. Metsastunud soode taimkate sõltub aga põhjavee lubjasusest. Selles puurindes, kus kõik puud on sama kõrgusega, on harilikult sanglepp, sookask ning pärast kuivendust ka kuusk.