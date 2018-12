Aadu Luukase missioonipreemia pälvis vähiravifond

Tänavsuu tänas Aadu Luukase sihtasutuse nõukogu tunnustuse eest. «See on tunnustus kõikidele fondi toetajatele, kes on pidanud vajalikuks võidelda iga Eesti elu eest. See on ka tunnustus meie fantastilistele vabatahtlikele, kes panustavad ennastsalgavalt aega ja energiat fondi töösse, samuti fondi eestvedajatele ja nõukogule, kes seda igapäevaselt käigus hoiavad. Täname arste usalduse ja koostöö eest. Aga ka kõiki abisaanuid, kes on jaganud avalikkusega lugusid oma raskest võitlusest kurja haigusega, võitudest ja ka kaotustest,» ütles ta.