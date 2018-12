Eksperiment: Kui kiirelt jõuab punktist A punkti B

Elanikud võtsid ühendust murega, et on puudu või on liiga vähe bussiliine. Sellest tulenevalt otsustasime katsetada ühistranspordi võlusid. Valisime välja need liinid, millele on kõige rohkem murekirju tulnud. Alustasime linna keskelt. Arvasime, et siin ei ole vaja muretseda, kõik on ju olemas: trammid, trollid, bussid.

Jala käies saab kiiremini

Ühistranspordiga on võimalik saada igasse kohta kesklinnas. Mõndadesse kohtadesse pääsemiseks tuleb istuda hästi palju ümber. Tänu sellele on nii, et sinna, kuhu sa kõnnid 10-15 minutiga, sõidad bussiga kaks korda kauem Näiteks paljud lugejad möönavad, et suur puudus Tartu-Narva maantee otseliinist.

«Tartu maanteel asuvad turg ja bussijaam. Kuidas saada raskete kottide, lapsevankri või suure reisikohvriga Uus-Sadamasse või Piritale,» küsib lugeja Galja. «Jala saab minna, kui oled noor, terve ja üksi. Näiteks, kui minna Keskturult Piritale, tuleb jala minna Narva maantee peatusesse. Üritasin minna vankriga, teekond kestis poolteist tundi. Kuna madalapõhjalist trammi ei tulnud, pidin laskma üsna mitu trammi mööda. Jala minnes jõuab terve inimene 15-20 minutiga.»

Eksperiment algab, proovin võimalikult lihtsalt Keskturu juurest Piritale saada, panen ka aja käima. Istun Keskturu peatuses trammile number kaks, sõit Hobujaamani võtab seitse minutit. Liigun viie minutiga Viru Keskuses asuvasse bussiterminali. Ootasin neli minutit bussi number 1A. Sõidan natukene üle viie minuti ja esimene peatus Uus-Sadam ning veidikene üle kümne minuti pärast seda peatub buss peatuses Pirita.

Lõppude lõpuks kulutasin sõidu peale pool tundi ja seda kõike minimaalsete ümberistumiste ning võimalikult väheste valgusfooride taga seismisega. Tundub, et lihtsam on minna jalgsi, kuid kui sa kannad endaga kaasas raskeid kotte ja ilm on kehv, siis seda marsruuti ei läbiks 10-15 minutiga.

Tahaksin kohale jõuda, kuid pole millega

Paljud Kristiine elanikud oleks õnnelikud kui nad saaksid sõita ka ringiga, mitte ainult jala liigelda. Laki ärikeskuse vastas asuvad kaks suurt korterelamut, mis on mingil moel isoleeritud liiklusest.

Muidugi, kiirkõnniga jõuab Forelli bussipeatusesse kümne minutiga. Ent probleemiks on see, et seal käib ainult üks ekspress buss number 9: kella kuuest kuni kümneni hommikul võib buss sõita Kadaka peatuseni, päeval kella kahest kuni seitsmeni õhtul viib Kesklinna Kivisilla peatuseni. Muul ajal sõidab ta teise marsruudiga. Siis tuleb minna Laki peatusesse, mille peale kulub üle viie mnuti. Lõpuks kiirkõnniga kulub 20 minutit, et istuda bussi peale number 16 või 33, ning harvem sõitvate peale nagu 26 ja 26A.

Teine viis on olemas: Võib minna täitsa teises suunas eravaldusest läbi ning läbida 10-15 minutiline teekond sinka-vonka, kuni lõpuks jõuan Looga peatuseni. See on busside number 42 ja 43 peatus ning ka kord tunnis saabuva 21 ja 41 peatuseks.