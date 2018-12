Euroopa Inimõiguste Kohus leidis Delfi ja Leedo kohtuasjas, et sisu eest vastutab ka isik, kelle võimuses on sisu eemaldada. Facebooki grupis saab seda teha administraator. Nii ongi tema vastutav, kui on probleemsest sisust teadlik, kuid on otsustanud seda mitte eemaldada.