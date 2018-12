Ligi: kõige tõenäolisem on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus

Ligi ei nõustunud arvamusega, et tuleviku suur vastandus Eesti poliitikas on Keskerakonna ja EKRE vahel ning Reformierakond sarnaselt Isamaaga hääbub. «Keskerakond ja EKRE on siiski ühe tagumiku kaks kannikat, neil on väga kattuvad päevakorrad siiamaani Kremliga, neil on väga sarnased huvid,» ütles Ligi.