Feja Räim süüdistab Ratast riigireetmises

«Mulle on väga suur pettumus, et Jüri Ratas osutus riigireeturiks, et Keskerakond toetas kompakti, mis on minu silmis on kapitulatsiooniakt,» põhjendas Räim. «Sinna (ränderaamistikku – VK) on pandud kirja oma õiguste täielik loovutamine suvalistele sisserändajatele. Meile ei tule need kallite mobiiltelefonidega näljased aafriklased, meile tulevad Venemaalt eriteenistuste agendid, pannakse kaasa kaukaaslasi.»

Räim ütles, et Eesti käsi hakkab peagi väga halvasti käima, sest tulijad võtavad siin võimu üle. «Sisuliselt Eesti ongi juba okupeeritud – rahva tahe ei kehti, president irvitab rahva üle, öeldes, et valimiskasti juures teete oma poliitikat, mitte siin. Lõpptulemus on see, on võim sujuvalt libisenud rahvaesinduse käest kriminaalse, Eestit okupeeriva kontingendi kätte. Ettevõtlus kiratseb, inimesed on näljas, statistika esitab valet.»

Pikka aega sundüürnike eest seisnud Räim ei plaani esialgu liituda ühegi teise politililise jõuga.

1947. aastal sündinud Räim oli poliitikas aktiivselt tegev 80. aastate lõpus ja 90. alguses. Tema poliitiline pärand seisneb eelkõige sundüürnike õiguste eest seismises ja nende huvide esindamises.