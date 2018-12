Ajateenija lapse toetus tõuseb kuus korda

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et riigi poolt on mõistlik pakkuda adekvaatset toetust neile kodanikele, kes on kutsutud panustama riigi sõjalisse kaitsesse, edastas kaitseministeerium. «Lapsetoetuse summa ajakohastamisega näitame omalt poolt hoolimist ja vastutustunnet, ühtlasi anname südamerahu nii mõnelegi ajateenijale ja tema kodusele,» ütles Luik.