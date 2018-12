Erakliinikute riigihanke suurima pakkuja Medita suhtes alustati kriminaalmenetlust

Haigekassa eriarstiabi riigihanke segadused, mille «Pealtnägija» septembri lõpus päevavalgele tõi, on jõudnud uude faasi: terviseameti kuriteoteate alusel algatas prokuratuur kriminaalmenetlust Medita kliiniku suhtes paragrahvi alusel, mis käsitleb valeandmete edastamist, teatas «Pealtnägija» sotsiaalmeedias.

Kuigi Medita on Tartus tegutsenud juba mitu aastat, on nad Tallinnas uued tegijad ja «Pealtnägijale» teadaolevalt puudutab kriminaalmenetlus Tallinnasse rajatava haigla ruumide projekti võltsimist.

Terviseameti õigusnõunik Agne Ojasaar kinnitas «Pealtnägijale», et amet on prokuratuurile süüteate edastanud, kuid lisas, et ei saa menetluse huvides täpsemat infot avaldada.