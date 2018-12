USA toetab Kosovo plaani luua oma relvajõud

"Me arvame, et KSF-i arenemine Kosovo relvajõududeks on positiivne samm ning on täiesti loomulik, et Kosovol on suveräänse ja iseseisva riigina oma kaitsevõimekus," ütles suursaadik ja lisas, et USA on investeerinud nii raha kui väljaõpet Kosovo julgeolekujõududesse.