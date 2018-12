Tartu ülikooli õigusteadlaste analüüs: Alli Rutto ei ole sünnijärgne Eesti kodanik

Ehkki optantide vara ei õnnestunud kõigest sellest säästa, tunti neile inimlikult kaasa. Välisfunktsiooni püüti säilitada isegi juhul, kui kodakondsustunnistuse omanikud omandasid nõukogude kodakondsuse ilma Eesti kodakondsusest väljaastumist taotlemata. Kõik see ei tähendanud, et need isikud, kelle kodakondsuse püsimist välisfunktsioonis jaatati, oleks üksikjuhul ja kaasuspõhist kontrolli läbimata võinud asuda kodakondsuse sisefunktsiooni teostamisele. Äärmuslikud olukorrad N. Venemaal ja N. Liidus (näljahäda, sundkollektiviseerimine, suur terror jms) võisid kaasa tuua ka Eesti-poolse erikohtlemise. Tartu rahulepingu art-s IV sätestatud kohustusel aasta jooksul pärast opteerimist N. Venemaalt lahkuda oli oluline varaline tähendus: üksnes selle aja jooksul lahkudes võis isik võtta kaasa oma „liikuva vara“ ja säilitada edaspidi õigused „liikumata varale“. Eesti püüdis opteerimise ajal vaidlusküsimuste lahendamiseks moodustatud Eesti-Vene segakomisjonis maksma panna seisukohta, et Eesti kodakondsuse valinud optantidel on õigus ka sellele varale, mille Nõukogude võim oli neilt natsionaliseerinud või rekvireerinud juba enne Tartu rahulepingu sõlmimist. Nõukogude Venemaa sellega ei nõustunud ja tegi kitsendusi isegi selle vara osas, mille optandid oleksid pidanud rahulepingu järgi saama vabalt kaasa võtta. Eesti ametkondadevahelises kirjavahetuses alates 1922. aastast korduvalt väljendatud seisukoht, et Eesti käsitab N. Venemaale jäänud optante jätkuvalt Eesti kodanikena, johtus muu hulgas lootusest säilitada nende isikute õigus varale ja võimalikele varalistele nõuetele Nõukogude Liidu vastu. Eesti kodakondsuse opteerimise õiguslik alus Ukrainas oli Eesti Vabariigi ja Ukraina SNV vaheline leping ja selle juurde kuulunud opteerimiskokkulepe. Ukraina SNV kodakondsus säilis ka pärast Nõukogude Liidu moodustamist (1922), seepärast oli võimalik opteerumine N. Ukraina kodakondsusest Eesti Vabariigi kodakondsusesse veel 1924. aastal. Opteerumisprotsess Ukrainas käivitus 1924. aasta jaanuaris ja lõppes sama aasta oktoobris. Osa Ukrainas asunud eestlasi kasutas Eestisse liikumiseks ka Moskva KOK-lt saadud dokumente. Taga-Kaukaasias elanud eestlastest said optsiooni teel kodakondsust taotleda isikud, kelle elupaik kuulus Gruusia ja N. Venemaa vahel 1920. aasta mais sõlmitud Moskva lepinguga määratletud nn neutraaltsooni. Selles tsoonis asusid ka eesti elanikkonnaga külad Salme, Sulevi jt. 1921. aastal arvati see piirkond N. Venemaa koosseisu. Sama aasta aprillis väljastas kontrollopteerimise komisjon nädala jooksul kodakondsustunnistused paarisajale endises neutraaltsoonis elanud eestlasele. Mujal Taga-Kaukaasias ei olnud võimalik Eesti kodakondsust opteerida, sest Eesti ei sõlminud kahepoolseid lepinguid ühegagi 1918. aastal rajatud Taga-Kaukaasia vabariikidest. Õigus kodakondust opteerida ei saanud tuleneda rahvusvahelisest tavaõigusest.