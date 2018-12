Filmiarvustus «Eia jõulud Tondikakul»: Vaat see on alles kõva jõulufilm!

Aga lõppude lõpuks on see ju film – liiati puhtakujuline jõulufilm. Selles peabki kõik olema muinasjutuline, idülliline, romantiline. Ja kui vaja, ka ebamaine.

Kuid just nende omadussõnade taga peitubki stsenaristi-režissööri Anu Auna miljonieurose eelarvega filmi headus ja tugevus. «Eia jõulud Tondikakul» ei ole üksnes Eesti esimene täispikk koguperejõulufilm; see on otse öeldes ilus ja suurepärane, suisa fantastiline film. Selline film, millest järgmistel aastatel saab tõenäoliselt Eesti telekanalite kohustuslik jõulufilm. Kui ei saa, siis ei taipa kanalite programmijuhid rahva ootustest ja meeleoludest küll tuhkagi. Ja peaks valima muu töö.