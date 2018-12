Õhus on intriigi. Juba eemalt võib aru saada, et seltskonna hääled on ärevad ning kätega vehkimine annab tunnistust kirgi kütvast kõneainest. Millest siis ometi jutt? «Kristinka, Kristinka,» tõttab mu Ukraina sõber Anton suure elevusega minu poole. «Kas see on tõepoolest tõsi, et eestlased teevad vodkat kartulist???» Noogutan. «Oh, mu jumal. See ei saa tõsi olla! Kuidas selline asi küll maitsta võib?» Terve seltskond võdistab õlgu ja saadab minu poole kaastundlikke pilke.

«No ülearu hästi ei maitse, aga purju teeb ikka.»

Ukrainlastel võtab selle info seedimine vaata et kõhu lahti. Sest nende kultuuris on vodka au sees, aga seda aetakse maitsvast kraamist, näiteks meest või puuviljadest. Pole mingi ime, et Ukraina vodkat hinnatakse Eestiski kõrgelt.

Kraadid ja kamraadid

Kuid vodka pole kaugeltki ainus kraadidega kraam, mille headuses ma oma Ukraina reisi jooksul korduvalt veenduda saan. Nastoikakultuur on siin pika ajalooga ning retseptid teinekord sadu aastaid timmitud. Nii nagu maapiirkondades on igas külas oma samagonnimeister, on igal kindlusel ja muul iseloomuga paigal oma nastoika stiilis naps.

Kamenets-Podilskis asub üle Ukraina kuulus keskaegne kindlus. Kõige paremini säilinud, loodusliku kanjoni rüpes künkanõlval kõrguv tornirivi paistab kaugele. Ja mõistagi villitakse seal algupärase retsepti järgi kindlusenalivkat. Populaarseim neist meenutab pähklimekiga konjakit ning läheb krõbeda 38 kraadi kohta ootamatult libedasti kõrist alla. 50-grammine klõmm maksab 48 senti ja pakasest tulnu külmunud konte kuumutab jook igatahes tõhusalt.