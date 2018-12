Kohtla-Järvel baarikakluses õhupüssist lasknud mees vahistati

«Ida-Virumaal on käesoleval aastal registreeritud 16 kuritegu, kus on kasutatud tulirelva, õhupüstolit või gaasirelva,» selgitas Kütt ning lisas, et tegu on murettekitava trendiga. «Politsei reageerib nendele juhtumitele täie tõsidusega ning suuremas vaates ei olegi tähtis, kas tegu oli tulirelva või õhkrelvaga – inimese suunas laskmine ja relvaga või relva maketiga ähvardamine on tõsine kuritegu ning inimene tunneb õigustatult ohtu oma elule ja tervisele.»