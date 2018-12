Korruptsiooniraport: ministeeriumite ja PPA töös on veel puudujääke

Peamine Eestile osaks saanud kriitika puudutab ministrite ja nende nõunike huvide konflikti regulatsiooni, mis hetkel ei ole päris selgelt sätestatud ning tuleks võtta suurema vaatluse alla. Teine suurem kriitika puudutas PPA tööd, kus peeti riskiks seda, et politseinikud on hakanud üha rohkem kõrvaltöid võtma. Samuti oli GRECO hinnangul risk see, et politsei vastu esitatud süüdistusi uurib hetkel siseministeerium, mille alla PPA kuulub. See tähendab aga, et võib tekkida situatsioon «politsei uurib politseid», mis võib endast kujutada aga korruptsiooniohtu.