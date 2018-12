Ratas rõhutas Eesti toetust ÜRO ränderaamistikule

«Ränne ja eriti illegaalne immigratsioon on väljakutsed, millega tuleb kindlasti tegeleda rahvusvahelisel tasandil. Eesti riik on rahvusvahelist koostööd ning üleilmsetele probleemidele koos lahenduste otsimist ja leidmist alati oluliseks pidanud. Ainult nii saame lahendada meie jaoks olulisi küsimusi, mille puhul Eesti hääl ja tegevus üksikuna mõjule ei pääseks. Samast põhimõttest lähtusime globaalse ränderaamistiku põhjalikes aruteludes ÜRO-s, Eesti ühiskonnas, valitsuses ja parlamendis,» tõdes Ratas.

«Läti Seim tegi resolutsiooni, et rändelepe tagasi lükata. Õige otsus Läti parlamendilt. Eesti ja Läti on Euroopas väikseima põlisrahva osakaaluga riigid. Kui Eestis rändeleppe valitsus tagasi lükkas, küsis selle kohta lisainfot minu Läti kolleeg. Just tema fraktsioon algataski nüüd Seimis eelnõu rändeleppe tagasi lükkamise kohta. Paluks nüüd mitte ajada jura, et Läti Seim hääletas Läti välispoliitilise kursi muutumise!» kirjutas Reinsalu neljapäeva õhtul.