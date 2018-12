Õiguskantsler Ülle Madise: kodanikud ei tohi õigusküsimuste ajas muutumise tõttu kannatada

Õiguskantsleri sõnul on tegemist keerulise õigusliku küsimusega, kus ajaloolaste ja juristide seisukohad on ajas muutunud ning on võimalus, et teada olevate faktide ja seoste pinnal polegi võimalik ühte õiget järeldust teha, ent selles olukorras ei tohi kannatada inimesed, keda on juba loetud vabariigi kodanikuks ning kellele on antud Eesti Vabariigi pass.