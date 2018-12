Amet kutsub üles internetis ostes tähelepanelik olema

Nõuetele vastav toode on märgistatud CE märgiga ja on tuvastatav tootja andmete ja mudeli numbriga. Märgistus peab olema toote peal. Pakendil olev CE märk ning mudeli number ei asenda kohustuslikku märgistust tootel.

Enne tellimuse vormistamist internetipoes tuleb veenduda, et tootja on täitnud kõik kohustused märgistuse paigaldamise osas. Kahtluste korral tasub müüjalt küsida täiendavat infot. Puuduliku ja ebaselge info saamisel on mõistlik toode ostmata jätta.