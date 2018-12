Tallinnas on kaalutud igasuguseid trammiliinide variante

Hobujaama trammipeatuse ülekoormatuse probleem tahetakse tema sõnul lahendada nii, et see viiakse Peatänava eskiisprojekti kohaselt uude asukohta Viru keskuse juurde enne Viru ringi. «Uued busside ja trammide ühispeatuste ooteplatvormid on kavandatud olemasolevaga võrreldes pikemad ja laiemad. Samuti on planeeritud täiendavad trammipeatused Narva maantee - Jõe tänava piirkonda, mis vähendab Hobujaama peatuste koormust. Rail Baltica reisiterminali ja Reisisadama vaheline trammitee trass on kavandatud läbiva trammiliinina Koplist sadama ja linnakeskuse kaudu Lennujaama mööda Hobujaama ja Laikmaa tänavat, peatustega Laikmaa tänaval Viru keskuse juures ja Rävala puiesteel. See loob linnasüdames alternatiivi kõige koormatumale lõigule Viru väljaku ja Maneeži peatuse vahel. Samuti on kavandatud trammitee Rävala puiesteele, mis koos täiendava trammipeatusega loob kesklinnas paremad võimalused sõitjate teenindamiseks,» selgitas linnapea.