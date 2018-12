Video: välismaalane ründas rändepakti vastaste meeleavaldust

Kell kaks alanud meeleavaldusel said sõna Varro Vooglaid, Henn Põlluaas, Mati Väärtnõu ja paljud teised. Kõnelejate põhisõnum oli, et president Kersti Kaljulaid peaks tagasi astuma ning et peaministripartei Keskerakond on Eesti reetnud. Samas kiideti justiitsminister Urmas Reinsalut (Isamaa) rändeleppe vastu olemise eest.