Võitlus isa väärika lahkumise eest. «Inimlikkus on nendes sanitarides kadunud.»

Kahe lapse ema Marge Iidel (41) ütleb, et tegi isa Raimo (surres 69) heaks seda, mida iga tütar võimalusel teeks. See ei olnud Marge võitlus isale iga hinna eest elupäevi juurde venitada, vaid võitlus selle eest, et ta saaks väärikalt lahkuda.