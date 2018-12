Meeleavaldust seganud sakslane: mina olengi immigrant, kelle vastu see üritus oli

Eile üritas Hartleb lapsevankriga otsa sõita meelevaldust turvanud Soldiers Of Odini logodega jopesid kandnud meestele ning tõukas ka üritust väisanud fotograafi.

Hartleb kommenteeris Postimehele, et kõndis eile Vabaduse väljakul koos oma alla 2-aastase pojaga ja oli šokeeritud plakatitel olevatest sõnumitest.

«Mina elan Eestis juba neli aastat, mul on eestlannaga poeg, kellel on nii saksa kui eesti kodakondsus. Meie olemegi immigrandid, kelle vastu see meeleavaldus oli,» ütles ta.