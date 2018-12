Uuring: eestlased eelistavad kellakeeramise lõpetamise korral püsivat suveaega

«Eesti on teinud Euroopa Komisjoni ettepanekule reageerides põhimõttelise otsuse, et kellakeeramisest oleks mõistlik tulevikus loobuda. See otsus oli aga protsessi lihtsam osa,» ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson. «Nüüd tuleb meil koostöös naabritega selgusele jõuda, kas mõistlik oleks valida suve- või talveaeg,» lisas minister.

Ainult kaks protsenti vastanutest sooviks kellakeeramise jätkamist, ülejäänutel eelistus puudub või ei oska nad seda öelda. Enamik suveaega eelistanutest nimetas põhjusena asjaolu, et siis on õhtuti väljas kauem valge ja see soodustab erinevaid vaba aja tegevusi. Talveaega eelistanud inimesed nimetasid kõige populaarsemate põhjustena niiöelda õigesse vööndiaega kuulumist ja valgemaid hommikuid.

Liikmesriigid on väljendanud arvamust, et vajatakse enam aega uuringute ja konsultatsioonide tegemiseks ning rõhutasid ministrite nõukogul ajalise «lapiteki» vältimise vajadust. «Brüsseli transpordiministrite nõukogu näitas, et enamus liikmesriike pole valmis kellakeeramisest loobuma enne 2021. aastat. Seega on meil piisavalt aega, et naaberriikidega läbi rääkida. On selge, et uus lahendus ei saa olla ajalise «lapiteki» näol senisest lahendusest kehvem,» ütles Simson.