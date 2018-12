Rein Lang asus kaitsma pressivaenlase tiitli saanud Aivar Rehet

«Ma olen kogu seda pressisõbra ja –vaenlase valimise aktsiooni nimetanud äärmiselt vaimuvaeseks ja tänavu sain ma sellele kinnitust. Mida siis Aivar Rehe peab tegema, kui tal on kehtiv leping oma tööandjaga, milles on must-valgelt kirjas, et ta ei suhtle ajakirjandusega,» rääkis Lang esmaspäeval raadio Kuku saates «Olukorrast ajakirjanduses». Tema sõnul on arusaamatu, et Eesti Ajalehtede Liit, kes seda autasu välja annab, peab ebaeetiliseks ja taunitavaks lepingutest kinnipidamist.

Saatejuht Väino Koorberg ütles, et pressivaenlase tiitel ei ole juriidiline vaid eetiline hinnang ja selliseks eetiliseks hinnanguks oli Aivar Rehe puhul põhjust. «Avalik huvi Danske pangas toimuva vastu ei ole ainult Eesti probleem vaid üle-euroopaline ja ülemaailmne probleem. Ja see, kuidas Aivar Rehel on õnnestunud jääda täielikult varju nii uurimisorganite kui ka ajakirjanike pilgu eest, on tõepoolest preemiat väärt,» märkis Koorberg.

Juristiharidusega Lang ütles, et tänapäevane tsiviilühiskond põhineb Rooma õigusel, kus kehtib lepingutega võetud kohustuste täitmise põhimõte. «Ei saa segamini ajada õigusemõistmise protseduuri ja tavalist ajakirjandust,» sõnas Lang. «Allikakaitse seadus sätestab teatud garantiid ajakirjandusele ja ka näiteks arstidele, et nad ei pea politseile avaldama teatud informatsiooni ning politsei peab saama selle informatsiooni teiste kanalite kaudu. Aga praegu nõutakse seda Aivar Rehelt, keda seob tõenäoliselt väga üksikasjalik leping. Vabandust, aga mida nüüd inimene antud juhul peab tegema, et mitte sattuda avalikkuse põlu alla ja mitte saadud kõigis meediakanalites mõnitatud, kes on ühinenud selle tobeda aktsiooniga?» küsis Lang retooriliselt.

«Nendel aktsioonimeistritel pole vähimatki ettekujutust, mis see lepingutel põhinev tsiviilühiskond on, ja nad lähtuvad väga selgelt ainult enda huvist. Inimene ei räägi, järelikult anname talle pasunasse. Kogu see aktsioon on naeruväärne ja vaimuvaene,» rääkis Lang raadiosaates. Ta tervitas Aivar Rehe tulemist «väga heasse» pressivaenlaste klubisse, kuhu kuuluvad aastate jooksul selle tiitli saanud Mart Laar, Lennart Meri, Toomas Hendrik Ilves, Andrus Ansip, Rein Lang ja paljud teised.