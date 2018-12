Endine suursaadik Taavi Toom liitus Eesti 200-ga

Toom kandideerib Eesti 200 nimekirjas riigikogu valimistel ning on erakonna esindaja välispoliitika ja Euroopa asjade teemadel. Varem ei ole Taavi Toom kuulunud ühtegi erakonda.

«Eesti vajab arenguhüppeks ambitsioonikat pikka plaani, mis ulatub kaugemale ühest valimistsüklist. Lihtsate rahalubaduste jagamisega siia-sinna ei viida Eesti elu edasi,» põhjendas Toom pressiteate vahendusel oma liitumist erakonnaga Eesti 200. Tema sõnul ei rahulda praegune poliitikakujundamine paljusid inimesi. «Kohati jääb mulje, et Eesti tänasel poliitikamaastikul sõidetakse justkui ainult pooltuledega pimeduse poole ja seda suure kära saatel,» märkis Toom.

Taavi Toom on hariduselt jurist, ta on lõpetanud kiitusega Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. 1991-1994 oli Toom ajalehe Postimees välisinfo toimetaja, 1994-2017 töötas ta välisministeeriumis erinevatel ametikohtadel, olles ka Eesti suursaadik Poolas, Rumeenias ja Taanis. Taavi Toom on töötanud ka välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna juhatajana ja julgeolekupoliitika direktorina, samuti välisministeeriumi pressiesindaja ning avaliku diplomaatia osakonna juhatajana.