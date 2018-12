Indrek Saar Eesti Kontserdi juhi valimisest: läks totakalt, aga sellised asjad pole välistatud ka edaspidi

Muu hulgas pärisid riigikogu liikmed esmaspäeval kultuuriministrilt aru vastutuse kohta kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgmisel ning Eesti Kontserdi juhi valimise ebaõnnestumise kohta.

Riigikogu liige Arto Aas (Reformierakond) avaldas arvamust, et Laine Randjärve juhtum «lõhnab sellise poliitilise vendeta järgi, kes iganes seda siis kusagilt taustalt orkestreeris».

«Kui me tahame Eesti avalikus sektoris kultuuriasutustesse, kuhu iganes riigiettevõtetesse häid tippjuhte, siis niimoodi neid asju teha ei tohi,» ütles Aas.

«Mis puudutab seda vandenõuteooriat, et see oli poliitiliselt suunatud, siis vaadake rahulikult kultuuriministeeriumi haldusalas ringi selle aja jooksul, mis ma olen minister. Selle aja jooksul on sõltumata maailmavaatest erinevate kultuuriasutuste juhtideks saanud väga erinevaid inimesi,» rääkis Indrek Saar rahvasaadiku küsimusele vastates.

Minister möönis samas, et Eesti Kontserdi juhi ebaõnnestunud konkursist ei võitnud kellegi maine.

«Tõepoolest läks totakalt, et mitte öelda isegi nõmedalt. Aga ma ei ole sugugi kindel, et selliseid asju saab ühepoolselt ära hoida ka tulevikus, ükskõik kui hästi me oma protseduurid läbi mõtleme ja korraldame,» arvas kultuuriminister.

Reformierakondlane Jürgen Ligi juhtis aga ministri tähelepanu sellele, et Eesti Kontserdi käesoleva aasta eelarve-pinged kanduvad edasi ka järgmisesse aastasse.

«Sest minister oli ju see, kes ütles välja selle või olid tema alluvad, et järgmise aasta eelarvest lubame selle 300 (300 000 eurot – toim.) võtta. Järgmine aasta on järelikult 300 vähem ja sel aastal tuleb 300 juba puudu. Sellele oleks võinud keskendada natukene sisukama vastuse ja ma arvan, et enamik arupärijaid oleks rahul olnud ja poleks sõnagi võtnud,» sõnas Ligi.