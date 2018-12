Mäggi: kui Jõhvi tahab linnaks saada, siis tuleb see võimalus luua

«Eksitav nimi on Jõhvis terav probleem. Vallajuhtidega kohtumisel kinnitan neile oma arvamust, et omavalitsusel peavad olema õigused viia oma nimi tegelikkusega vastavusse,» selgitas ta.

Lisaks tõi minister näiteid, et Pärnu, Narva-Jõesuu, Haapsalu ja Paide linnad on pindalalt suuremad kui Tallinn. «Tallinn on Eestis pindalalt viies linn ning see ei ole sugugi loomulik. Omavalitsuste nimed peavad vastama tegelikule olemusele,» ütles Mäggi.