Saaremaal pussitamises kahtlustatavad on kriminaalse taustaga

«23. novembril sai politsei teate, et Tallinna tänaval asuvas Olerexi tanklas viskas 32-aastane mees klaaspudeli vastu sõiduautot BMW ja auto sai kahjustada. Kohapeal agressiivselt käitunud 32-aastane mees toimetati kainenema ja juhtunu osas alustati väärteomenetlust, kuid selles väärteoasjas ei ole veel otsus jõustunud,» ütles Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Ahti Lepp.

Palu oli toona veel 32-aastane, 33-aastaseks sai ta 2. detsembril. Jaan Palu on varem neli korda kriminaalkorras karistatud. Tänavu 24. oktoobril karistas kohus Jaan Palu aastase vangistusega tingimisi poolteiseaastase katseajaga. Mees varastas 13. septembril Kuressaares Tallinna 63 kaupluse Agrokaup müügisaalist mootorsae maksumusega 699 eurot, millega väljus kauplusest maksmata. Samal päeval varastas ta K-Rautast kaks akudrelli, mis maksid 659 eurot, kirjutab Meie Maa.

2012. aasta 4. jaanuaril tungis Palu koos kaaslasega Kuressaares Kodulinna lokaali ees kallale mehele, pekstes maas lamanud kannatanut jalgadega. Kaks päeva hiljem tungis Palu Astes korterisse, lõhkudes sinna pääsemiseks ukse. Jõudnud korterisse, lõi ta selle perenaisele kõva esemega kuklasse. Kiirabi tuvastas ohvri kuklas neli punktitaolist haava. Kuigi meedikute hinnangul löödi ohvrit ilmselt kahvliga, see asjaolu kohtus kinnitust ei leidnud.

31-aastast Renno Kadakut, keda kahtlustatakse päästeametnik Sulev Kallavuse tapmises, karistas Harju maakohus 2015. aastal ligi kolmeaastase vangistusega varguse, võõra vara hävitamise, korteri süütamise ja narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise eest. Kadak kandis karistusest reaalselt ära pool aastat vahi all olles, ülejäänu mõistis kohus tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Politsei ja prokuratuur on alates laupäeva varahommikust kogunud ja analüüsinud täiendavaid tõendeid ning kinni peetud meestele on esitatud kahtlustused. «Võrreldes laupäevase seisuga on ilmnenud täiendavad asjaolud, mille põhjal esitasime pühapäeva hommikul 33-aastasele mehele Tallinna tänaval toimunud ründe tõttu kahtlustuse tapmiskatses. 52-aastase mehe tapmises Torni tänaval kahtlustame praegu kinni peetud 31-aastast meest,» ütles prokurör Rainer Amur.