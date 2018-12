Seeder Helmele: sinu üleskutse tõmmata valitsuses hädapidurit on hiljaks jäänud

«Mul on hea meel, et EKRE toetab Isamaa seisukohti ja vastuseisu rändepaktile, kuid ma ei näe, et rändepaktis sisalduvaid ohte saaks ära hoida siis, kui Isamaa lahkub valitsusest,» kirjutas Seeder teisipäeval oma avalikus vastuses Helme esmaspäeval avaldatud kirjale.

«Sinu üleskutse tõmmata valitsuses hädapidurit on hiljaks jäänud ja meenutab lahtisest uksest sissemurdmist, sest Isamaa tõmbas hädapidurit juba mitu nädalat tagasi, tõkestades rändepakti toetava otsuse vastuvõtmise valitsuses. Just Isamaa fraktsiooni ja ministrite üksmeelse vastuseisu tõttu pole Eesti valitsus rändepakti toetanud, samuti pole valitsus Isamaa vastuseisu tõttu andnud välisministrile volitust esindada Eestit rändepakti heakskiitmisel,» rõhutas Seeder.

"Isamaa lahkumine valitsusest, nagu Sa soovitad, tähendaks seda, et valitsuses poleks enam kedagi, kes rändepaktile vastu seisaks. Just siis saaksid Keskerakond ja sotsid seal oma tahtmist mööda talitada, nii nagu nad said oma tahtmise riigikogus, kus opositsioonil polnud isegi koos Isamaaga piisavalt hääli, et rändepakti toetamine maha hääletada," jätkas Isamaa liider.

«Pean vajalikuks rõhutada, Isamaa on kaitsnud konservatiivseid seisukohti rände- ja kodakondsusküsimustes juba veerand sajandit ja seda juba ka siis, kui EKRE eelkäija Rahvaliit hoopis teistsugust poliitikat ajas. Seepärast on mul eriti hea meel, et EKRE on nüüd asunud toetama Isamaa seisukohti,» lõpetas Seeder oma vastuse EKRE esimehele Helmele.