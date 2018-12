Riigikogu liikmetele saadetud spämmilaviin ajas loomakaitsjad omavahel tülli

Kiri, mida loomakaitsjad riigikogu liikmetele saadavad:

Austatud Riigikogu liige

Peagi läheb Riigikogus hääletusele karusloomafarme puudutav seadusemuudatus. Selle dokumendiga muutuks Eestis olukord, kus me iga-aastaselt tapame tuhandeid karusloomi, et hiljem nende nahaga oma kasuka kraed ehtida. Palun, et te loeks mu kirja läbi ning mõtleksite ka ise, mida meil on sellest muudatusest võita.

Kõnealune eelnõu keelaks loomade pidamise karusnaha tootmise eesmärgil ning hakkaks kehtima alles 2024. aastal. Taolise sammu on astunud juba mitmed Euroopa riigid ja ma ei näe põhjust, miks me peaksime vägivalda ja kannatusi tolereerima rohkem kui nemad. On märkimisväärne, et käesoleva aasta novembris läbi viidud uuringu põhjal ei toeta 84% Eesti noortest karusloomafarmide pidamist. Lisaks julmusele, mis need asutused endaga kaasa toovad on nad ohuks ka loodusele. Keskkonnaministeerium tõstatas juba 2013. aastal selle teema väites, et karusloomafarmid ei ole juba aastaid keskkonnanõudeid järginud. Ei saa väita, et tänaseks päevaks oleks see olukord muutunud.

Palun, et Te võtaksite rahva häält kuulda ja seeläbi lõpetatakse sadade tuhandete karusloomade kannatused. Mulle meeldib Eestis elada sest tihtipeale on tunne, et valitsejad hoolivad oma rahvast. Nüüd on aga aeg pöörata pilk ka nende poole, kes ise enda eest seista ei saa. Kaotame asjatud kannatused ja muudame Eesti seeläbi paremaks kohaks!