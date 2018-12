Foto: Eesti 200 eitab ettekavatsetud provokatsiooni Vabaduse väljakul

Vabaduse väljakul toimunud ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel läks Eesti 200 liige ja politoloog Florian Hartleb seda koos lapsevankriga segama. Enda sõnul häiris Hartlebi eelkõige plakatite sisu.

ÜRO rändepakti vastase meeleavaldusega samal ajal toimus kohvikus Wabadus Eesti 200 üritus «Positiivne alternatiiv», kus tehti teatavaks muusik Ruslan Trochynski liitumine erakonnaga. Üritusel viibis ka tüli üles kiskunud Florian Hartleb.

Hartleb kommenteeris Postimehele, et kõndis Vabaduse väljakul koos oma alla 2-aastase pojaga ja oli šokeeritud plakatitel olevatest sõnumitest. «Mina elan Eestis juba neli aastat, mul on eestlannaga poeg, kellel on nii Saksa kui Eesti kodakondsus. Meie olemegi immigrandid, kelle vastu see meeleavaldus oli,» ütles ta Postimehele vahetult pärast intsidenti.

Sakslasest politoloogiadoktor Hartleb läks meeleavaldusel osalenud inimesi sõimama fašistideks, rammides inimesi lapsevankriga, kasutades oma last lausa inimkilbina. Samal ajal, kui Hartleb noris Odini sõdalastest korrahoidjatega tüli, neid solvates ja rüselust algatades, filmis Eesti 200 projektijuht Teele Holmberg toimuvat taustalt mobiiltelefoniga.

Holmbergi näol tegu selle sama lapse emaga, keda Hartleb oma provokatsioonis kilbina kasutas. Lapsele läks appi hoopis Eesti 200 vabatahtlike koordinaator Kadri Napritson-Acuna, kes on meedias varasemalt väitnud, et läks last abistama juhuslikult ning Hartlebi ta üldse ei tunne. Pidades silmas, et lapse ema Holmberg ja Napritson-Acuna on kolleegid, võib järeldada, et see jutt ei pea paika.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul, kes samal meeleavaldusel esines, on selline käitumine viinud Eesti poliitilise kultuuri põhja uude sügavusse, mida pole varem nähtud. «Seetõttu loodame siiralt, et see saab nii presidendi, peaministri kui ka meedia poolt ühemõtteliselt hukka mõistetud. Samuti on oluline, et avalikkus teeks kõnealusest intsidendist Eesti 200 kohta kohased järeldused ning lähtuks neist järeldustest märtsikuus toimuvatel riigikogu valimistel,» ütles Vooglaid.

Postimees helistas ka intsidendis osalenud Kadri Napritson-Acunale, et paluda selgitusi ning täiendavaid kommentaare väljakul juhtunu kohta. Ühtlasi paluti Acunal kommentaari selle kohta, kas provokatsioonis osalenud Hartleb on talle tuttav või mitte. Selle asemel, et asjale ise mõistlikke kommentaare anda, palus Eesti 200 vabatahtlike koordinaator Napritson-Acuna saata küsimused meili teel, millele saabus aga läbi PR-i Eesti 200 aseesimehe Liina Normeti lakooniline kommentaar selle kohta, et erakonna jaoks on teema lõpetatud.

«Pühapäevast intsidenti on kommenteerinud juba selle keskmes olnud inimene ja meie jaoks on see teema lõpetatud. Eesti 200 ei olnud erakonnana selle intsidendiga mitte kuidagi seotud, peale fakti, et kaamerate ette sattunud inimesed kuuluvad meie erakonda. On väga kahetsusväärne, et seda üritatakse keerata poliitiliseks ja seeläbi Eesti ühiskonda veelgi rohkem lõhestada. Rohkem meil selle teema kommenteerimiseks midagi öelda pole,» kommenteeris Normet.

Kui Postimees palus selgitada, miks Napritson-Acuna polnud nõus ise antud teemat kommenteerima, vastas erakond, et peale varem sotsiaalmeedias avaldatud kommentaari pole ka Napritson-Acunal midagi lisada.