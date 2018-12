Peeter Mardna pakub ravijärjekordade lühendamiseks välja lihtsa ja tõhusa lahenduse

Allikvee ütles, et haigla pakub välja, et tuleks patsiente koolitada. «Kui patsient eirab kokkulepitud ajal tulekut, siis on haiglal õigus ettemaks jätta leppetrahviks,» lisades, et patsient saaks saata teavitust sõnumi või e-kirja teel.

Lääne-Tallinna Keskhaigla: 8-11 protsenti patsientidest ei ilmu eriarsti vastuvõtule

Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTK) pressiesindaja sõnul on kõikidest ambulatoorsetest patsientidest 8-11 protsenti neid, kes jätavad kokkulepitud ajal vastuvõtule tulemata. Täpsustades, et kuude lõikes on protsent erinev, kus mõnel kuul on kaheksa ning teisel 11 protsenti. «Kõige suurem on tühivisiitide arv nende erialade puhul, mis ei nõua saatekirja: günekoloogia, nahahaigused, silmahaigused ning psühhiaatria,» edastas LTK pressiesindaja Liisa Suba.

2017. aasta jooksul oli LTK-l 8584 patsienti, kes eelnevalt ei teavitanud, et vastuvõtule ei tule või teavitasid alles siis, kui vastuvõtuaeg oli käes.

Liisa Suba ütles, et vastuvõtule mitteilmumine ja sellest teatamata jätmine on suur probleem LTK-s. Kui patsient ei ilmu kokkulepitud vastuvõtule, tähendab see, et arsti tööaeg kulub lihtsalt ootamisele. «Antud vastuvõtuajad lähevad ka teiste patsientide jaoks kaduma, pikendades ravijärjekordi veelgi.»

Tema sõnul kõige kahetsusväärsem on see, et patsientidele saadetakse 24 tundi enne visiiti sõnumi või e-kirja teel meeldetuletus. Kui inimene reageerib meeldetuletusele vähemalt 24 tundi enne, siis saab haigla pakkuda kellelegi teisele, kes on vastuvõttu oodanud ja vajanud. «Kui inimesel on plaanid muutunud, oleks vastutustundlik meeldetuletusele reageerida ning tühistada,» manitses Suba.

LTK-l ei ole praegu kehtetsatud meetmeid patsientide trahvimiseks mitteilmumise korral. Suba sõnul on mitteilmumist aidanud vähendada 24 tundi enne saadetud meeldetuletused ja digisaatekirjaga saab broneerida ainult ühe vastuvõtuaja. Digisaatekirja broneering hoiab ära olukorra, kus patsient paneb ennast kirja mitmesse raviasutusse.