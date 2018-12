Reinsalu nimetab topeltkodakondsuse lubamist ohtlikuks eksperimendiks

Reinsalu väitel soovivad kõik need, kes lubavad sünnijärgsetele kodanikele kehtivad topeltkodakondsuse piirangud tühistada, kujundada ümber poliitilise võimu Eestis. «Kodakondsus on väga tõsine asi, see on inimese ja riigi suhete alus. Ma kategooriliselt ütlen: ärme tegele nende eksperimentidega,» sõnas Reinsalu. Ta lisas, et topeltkodakondsuse pooldajad püüavad seda «rüütada nunnutamise, sotsiaalsete õiguste ja südant haledaks tegevate teemadega».

«Ma lükkan selle kategooriliselt tagasi! Need kes selliseid initsitaiive välja pakuvad, mängivad mõneti meie rahvusriigi tulevikuga,» märkis Reinsalu. «Kogu vaidlust kodakondsuse üle püütakse taandada humanitaarküsimuseks. See on täielik vale! Kodakondsuse küsimus on küsimus poliitilisest võimust selles riigis,» lisas justiitsminister.

Riigikogu valimistel kandideeriv uus erakond Eesti 200 leiab, et tühistada tuleks topeltkodakondsuse keelamine Eesti sünnijärgsetele kodanikele üle maailma. Lisaks tuleb partei arvates lõpetada vabas Eestis sündivatele lastele halli passi andmine. Jõuliselt on topeltkodakondsuse vastu esinenud parlamendierakond EKRE.

Reinsalu kirjeldas topeltkodakondsuse lubamise ühe ohuna suure hulga Venemaa kodanike teket Eestis. On võimalik, et paljud sünnijärgsed Eesti kodanikud võtavad ka Vene passi ainuüksi logistilistel põhjustel, et lihtsamalt Venemaale sõita. «Nii me võime jõuda olukorda, kus meil on Narvas näiteks 90 protsenti Venemaa kodanikke ja Tallinna elanikest võib-olla pooled,» rääkis Reinsalu. Ta viitas sellele, et naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud inimesed ei tohi omada topeltkodakondsust, kuid nende lapsed on sünnijärgsed Eesti kodanikud ja sünnijärgset Eesti kodakondsust ei saa inimeselt ära võtta.

Reinsalu tõi julgeolekuriski näitena ka Venemaa tänased poliitilised avaldused, mille kohaselt on see Eesti naaberriik valmis oma kodanikke relva jõul kaitsma. Samas tunnistas justiitsminister, et Eestil pole tegelikult ülevaadet topeltkodakondsusega inimestest, kuna Eesti ja Venemaa ei vaheta registriandmeid.

Reinsalu sõnul tuleks poliitiliselt otsustada, kas topeltkodakondsust omavatele inimestele peaks seadma piiranguid töötamisele näiteks kaitseväes või julgeolekuasutustes. «Piltlikult – kui meil on kaitseväe juhataja, kellel on näiteks sünnijärgne Eesti kodakondsus ja ka Venemaa kodakondsus, siis kumma riigi ees on tal lojaalsuskohustus?» küsis minister retooriliselt. «Olukorras, kus me elame julgeolekupoliitiliselt seismilises piirkonnas, ei tohiks ka selliseid näilisi konflikte tekitada ning taolisi poliitilisi eksperimente korraldada,» lisas ta.

Arutelu Abhaasia eestlaste topeltkodakondsuse üle lõpetaks Reinsalu igaveseks ära, kuna Abhaasia eestlased on sünnijärgsed Eesti kodanikud.