Ernesaksa fondi peapreemia pälvis Lydia Rahula

Dirigent ja Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimees Hirvo Surva sõnul pälvis Lydia Rahula peapreemia olulise panuse eest Eesti järgmise põlvkonna noorte lauljate kasvatamisel nii dirigendi kui pikaaegse muusikaõpetajana. «Sarnaselt Gustav Ernesaksale on tema kirg ja elutöö on olnud poiste laulu populariseerimine ja seeläbi uue põlvkonna meeslauljate kasvatamine,» sõnas Surva.

Lydia Rahula on Tallinna 21. kooli muusikaõpetaja ja Tallinna Poistekoori asutaja ning dirigent. Lisaks on ta asutanud ja juhatanud Eesti Lastekoori ja töötanud RAM poistekoori koormeistri ning ettevalmistuskooride dirigendina. Lydia Rahula on üks pikema staažiga laulupeodirigente, olles laulupidudel juhatanud koore alates 1987. aastast.